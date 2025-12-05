Así quedaron conformados los grupos del Mundial 2026

Suscríbete a nuestros canales

Tras la emocionante ceremonia del sorteo de la FIFA para el Mundial 2026 que se celebrará en Estados Unidos, México y Canadá, el panorama de la fase de grupos ha quedado completamente configurado.

Por primera vez en la historia, la Copa del Mundo contará con 48 selecciones divididas en 12 grupos (de la A a la L), lo que promete un torneo más extenso y con más oportunidades para países de diversas latitudes.

Aunque la mayoría de los 48 cupos ya están ocupados, seis plazas aún penden de los emocionantes partidos de la repesca que se jugarán en marzo de 2026.

Cabe destacar, que la gala tuvo varios momentos llamativos y la presencia de varias figuras importantes como Kaká, Iker Casillas, Carlo Ancelotti, Donaldo Trump (recibió el premio de la Paz de la FIFA), Rio Ferdinand, Tom Brady, Shaquille O'Neal, Wayne Gretzky, Aaron Judge, entre muchos otros.

Así quedaron los grupos

El sorteo ha deparado cruces interesantes y ha colocado a los países anfitriones y a las potencias mundiales en grupos donde deberán demostrar su hegemonía.

Grupo Cabeza de serie Resto del grupo Repesca (por definir) A México (Anfitrión) República de Corea, Sudáfrica Repesca europea D (Dinamarca, Macedonia del Norte, R. Checa o Irlanda) B Canadá (Anfitrión) Suiza, Qatar Repesca europea A (Italia, Irlanda del Norte, Gales o Bosnia) C Brasil Marruecos, Escocia, Haití - D Estados Unidos (Anfitrión) Australia, Paraguay Repesca europea B (Turquía, Rumanía, Eslovaquia o Kosovo) E Alemania Ecuador, Costa de Marfil, Curazao - F Países Bajos Japón, Túnez Repesca europea C (Ucrania, Suecia, Polonia o Albania) G Bélgica Irán, Egipto y Nueva Zelanda H España Uruguay, Arabia Saudí, Cabo Verde - I Francia Senegal, Noruega Repesca internacional grupo 2 (Bolivia, Surinam o Irak) J Argentina Austria, Argelia, Jordania - K Portugal Colombia, Uzbekistán Repesca internacional grupo 1 (Nueva Caledonia, Jamaica o R. D. del Congo) L Inglaterra Croacia, Panamá, Ghana -

¿Cómo es el nuevo formato?

La ampliación de 32 a 48 equipos no solo significa más partidos, sino un cambio en la estructura de clasificación.

Avanzarán a la siguiente fase los dos primeros equipos de cada grupo, junto con los ocho mejores terceros de toda la fase de grupos. Esto significa que 32 equipos pasarán a la ronda de dieciseisavos de final, una fase de eliminación directa completamente nueva.

El sorteo ha marcado el inicio de la cuenta regresiva. Con 42 selecciones con su destino sellado y seis por confirmarse en las repescas, el mundo del fútbol ya empieza a especular sobre los posibles caminos a la gran final del 19 de julio de 2026.