Así quedó definido el grupo de México en el Mundial 2026

Suscríbete a nuestros canales

La Selección Mexicana, uno de los tres anfitriones de la Copa Mundial de la FIFA 2026, ya conoce a los tres rivales que enfrentará en la fase de grupos tras el sorteo celebrado este viernes 5 de diciembre en Washington D.C.

El Tri, que formaba parte del Bombo 1 como cabeza de serie, se prepara para liderar el Grupo A en su camino hacia el tan anhelado "quinto partido" y más allá.

Bajo la dirección técnica de Javier Aguirre, México jugará todos sus partidos de la fase de grupos en territorio nacional, buscando aprovechar el fervor de su afición desde el primer encuentro.

Los rivales del Grupo A

El Grupo A quedó configurado con un interesante equilibrio de estilos y confederaciones. Los tres rivales que se medirán ante México son:

México (Anfitrión y cabeza de serie)

Sudáfrica

Corea del Sur

Dinamarca/Macedonia del Norte/República Checa/Irlanda

El principal desafío en el grupo llegará desde el Bombo 2, con el enfrentamiento ante Corea del Sur. Este equipo se espera que sea el contendiente más fuerte por el liderato del grupo.

Desde el Bombo 3, la Selección Mexicana se medirá a Sudáfrica; mientras que, el último rival saldrá del ganador del repejache entre Dinamarca/Macedonia del Norte/República Checa/Irlanda.

Calendario y sede

El cuerpo técnico mexicano analizará de inmediato los perfiles de los rivales para planificar la preparación de cara a los debuts.

El Tri comenzará su andadura mundialista el próximo 11 de junio, en el remodelado Estadio Banorte, y continuará su camino en Guadalajara para la segunda fecha.

La afición mexicana ya palpita el inicio del torneo, lista para llenar los estadios y apoyar a su selección en este histórico Mundial en casa.