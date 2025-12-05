Murió estrella de la televisión colombiana: "Dejó un gran legado"

Suscríbete a nuestros canales

La industria de la televisión colombiana está de luto por la muerte del actor Luis Alberto García Jiménez, a quien compañeros despidieron con profundo dolor. Fue la Asociación Colombiana de Actrices y Actores, los que notificó de la partida del artista de 88 años.

Una dolorosa partida

García, tenía una carrera grande en la industria de la actuación colombiana, siendo una pieza fundamental en el teatro, cine y la televisión, en la que realizó la producción “Hasta que la plata nos separe”, del año 2022.

“Dramaturgo, actor y director. Su presencia fue importante en el teatro, el cine y la televisión. Dejó un gran legado en la dramaturgia colombiana con obras como La Gaitana y I Took Panamá, una obra que es un referente fundamental en el teatro colombiano”, escribió la Asociación en su perfil oficial de Instagram.

El artista falleció en la ciudad de Bogotá, nació en Tunja, Boyacá en 1937, y estudió Filosofía y Letras en la Universidad Nacional de Colombia. También hizo la narración del cuento “La duda tiene colmillos de víbora”, que le valió en 1971 el premio El Espectador, como escritor de cuentos.

Mensajes de condolencias

Las condolencias no se hicieron esperar en las redes sociales, por la partida del también formador y profesor de grupos de teatro de la Universidad de América. Figuras como Cristina Campuzano, Carolina Cuervo, Katherine Vélez y Fabián Mendoza, escribieron.

“A lo largo de su trayectoria, dejó una huella significativa en el teatro nacional y, en tiempos recientes, desarrolló su labor creativa bajo la dirección de Batacklan Teatro, donde su talento y entrega continuaron inspirando a nuevas generaciones”, fue el mensaje de El Ministerio de Cultura de Colombia.