Miss Venezuela 2025: El error garrafal que cometió la ganadora Clara Vegas

La noche del 4 de diciembre, el país conoció finalmente a su reina. Clara Vegas Goetz se coronó como la nueva Miss Venezuela 2025 en una gala llena de talento, tensiones y muchas emociones.

La representante del estado Miranda se convirtió en la sucesora de Stephany Abasali, un puesto que muchos missologos afirman tenía asegurado del principio.

No obstante, como en toda noche final del certamen más importante del país, las polémicas están a la orden del día y una de ellas incluye precisamente a la nueva reina y no precisamente por su coronación.

Clara Vegas se confunde en su respuesta

En la temida ronda de preguntas y respuestas, Clara tuvo que enfrentarse a esta interrogante: “Históricamente la mujer venezolana ha sido pilar de la familia en la sociedad, ¿Cómo crees que este certamen puede impulsar proyectos que fortalezcan el liderazgo femenino en el contexto actual de nuestro país?”.

Ante ello, la reina de belleza tuvo un buen desenvolvimiento, pero, cuando se disponía a hablar de su experiencia y lo que quería reflejar al mundo, en lugar de decir que buscaba ser “inspiración” para la sociedad, dijo “inspiranza”, lo que causó revuelo en redes sociales.

Aunque logró resolver y terminar su respuesta no sin antes enviarle un mensaje al mundo en inglés, la modelo de 23 años no escapó de las críticas.

Hacen "polvo" a Clara en redes sociales

De inmediato, los internautas reaccionaron a sus palabras y, luego de conocerse el resultado, muchos se cuestionaron sobre la reina que enviará la organización Miss Venezuela a Puerto Rico en 2026.

“Yo dije en ese momento: se quitó la corona. Y luego la veo coronada”, “Si así respondió, no me la imagino en Puerto Rico”, “No sabe ni hablar, ni coordinar una respuesta” y “Lo siento por la Miss Venezuela pero la palabra 'Inspiranza' no existe en la RAE”, son algunos de los mensajes que se leen en Instagram.

No obstante, muchos defienden las cualidades de Vegas en la pasarela y en su personalidad, por lo que confían en que puede lograr la octava corona para Venezuela en el concurso universal.