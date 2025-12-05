LVBP: Magallanes viento en popa con arepazo de Tigres

Suscríbete a nuestros canales

Cierto que comenzaron muy mal la temporada 2025/2026, aún contando con un cuerpo de lanzadores que ha apuntalado importantes apartados de pitcheo, tales como promedio de carreras limpias permitidas o whip; pero para Navegantes del Magallanes eso se trató solo de un mal momento, porque cuando se tiene eficiente pitcheo, adecuadamente llevados, las cosas tenían que mejorar en cualquier momento y este 4 de diciembre dieron una nueva muestra al respecto.

Y es que el equipo dirigido por Yadier Molina prevaleció con facilidad sobre los Tigres de Aragua, 7x0 dibujó la pizarra final en el Estadio José Bernardo Pérez de Valencia.

El blanqueo lo guió una grandiosa apertura de Bryan Mata, que en 6 innings solo permitió 1 imparable que fue de José Peraza y en la 5ta con 1 out.

En breve más detalles…

