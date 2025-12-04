Omar Vizquel guía a sus Gigantes de Rivas en la cima del beisbol de Nicaragua

Suscríbete a nuestros canales

Cuando el alto mando de los Gigantes de Rivas presentó el pasado 9 de septiembre a Omar Vizquel como su nuevo mánager, la emoción arropó a esta organización por lo que podría lograrse en el torneo 2025/2026 de la Liga de Beisbol Profesional Nacional (LBPN) en Nicaragua.

Casi tres meses después, probablemente los resultados hayan sobrepasado las expectativas, pues el otrora campocorto y aspirante al Salón de la Fama de MLB, ha mantenido a sus dirigidos en el 1er lugar en la tabla de posiciones; ahí se ubican a la fecha con 14 victorias y 6 perdidos, además de tener el número mágico para la clasificación en 2.

Omar Vizquel en exitosa experiencia

Al respecto, quizás la sorpresa aún arrope a “Manos de Seda”, esto por lo que apuntó y explicó sobre su contratación con los colosos en el citado mes:

“Fue una cosa sorpresiva, pero me llamó la atención porque la selección de ese país tuvo una buena actuación en la Serie del Caribe 2024; ese era un equipo joven y en Nicaragua el beisbol tiene mucho crecimiento en la actualidad, están emocionados por el futuro y me pidieron ayuda”.

A pesar del inminente avance a la postemporada, los Gigantes aún tendrán que asegurar la azotea, pues su ventaja sobre Indios del Bóer es de 1.5 juego, 3.5 respecto al Tren del Norte, mientras los Tigres de Chinandega están complicados a 10.5. El calendario de la primera vuelta contempla 32 encuentros donde solo 1 equipo quedará fuera.

Para la segunda, que irá del 22 de diciembre al 7 de enero, cada equipo tendrá 12 duelos, cuatro con sus correspondientes tres rivales, avanzarán los dos mejores a la final que está agendada del 9 al 17 de enero, se desarrollará al máximo de 7 con el conocido formato 2-3-2.

Bajo sus órdenes, Omar Enrique tiene a Henry Urrutia, el conocido toletero cubano que destacó en la Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP) con Leones del Caracas y Cardenales de Lara.