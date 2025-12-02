MLB: ¿Eugenio Suárez regresaría a los D-backs de Arizona?

Suscríbete a nuestros canales

Los Marineros de Seattle realizaron movimientos estratégicos en el cierre del mercado de cambios de la pasada temporada de MLB, sentando las bases para una plantilla más competitiva. Entre sus adquisiciones claves estuvieron Josh Naylor y Eugenio Suárez, ambos procedentes de los D-backs de Arizona.

Concluida la Serie Mundial e iniciado el mercado de agentes libres, Naylor ya aseguró una lucrativa extensión de contrato con los nautas, en cambio, el futuro de “Geno” aún es desconocido.

Eugenio Suárez, especulaciones sobre su próximo destino

Entre los comentarios de los analistas, Ryan Finkelstein, escritor de Just Baseball, pronosticó recientemente que el nativo de Venezuela podría dar la espalda a Seattle y regresar a las serpientes. La previsión sugiere un posible contrato de 3 años valorado en unos 70 millones de dólares, lo que pone de relieve el interés y la demanda de las habilidades del “Bolibomba” en el mercado.

A medida que avance la temporada baja, todas las miradas estarán puestas en él y en las decisiones que marcarán la trayectoria de su carrera. La directiva de los Marineros debe sopesar cuidadosamente sus opciones, teniendo en cuenta el impacto de su posible marcha.

MLB - Estadísticas - Grandes Ligas - Números - Agencia Libre

Para su segundo ciclo con Seattle, Eugenio Alejandro al bate se fue de 201-38 con 9 dobles, 13 cuadrangulares, 31 carreras remolcadas, 27 anotaciones, 3 bases robadas en 4 intentos, recibió 1 pelotazo, tuvo 1 elevado de sacrificio, sacó 17 boletos, se ponchó 79 veces y completó línea ofensiva en:

.189 de average

.255 en porcentaje de embasado

.428 de slugging

.685 en OPS

Sumando su performance con Arizona, redondeó 134 hits, 28 biangulares, 49 jonrones, 118 empujadas, 91 anotaciones y línea de .228/.298/.526/.824.

Fuente consultada: Sports News Times

