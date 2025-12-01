LVBP: Leones del Caracas mueve la mata y anuncia el cese de estas dos figuras

Suscríbete a nuestros canales

Gris, ese es el momento que viven los Leones del Caracas y con el que cerraron noviembre; últimos en la tabla de posiciones con balance de 16-20, 2 caídas al hilo, 4-6 en sus recientes 10 compromisos. Incluso previo a ello, un amplio sector de la afición exigía cambios en el equipo y algunos al respecto se informan este lunes.

A través de su Departamento de Prensa los melenudos capitalinos anuncian el cese de funciones del técnico de banca, Hensley Meulens, así como del coach de pitcheo, Mike Álvarez.

Asimismo, señalan que los puestos de ambos serán ocupados en lo sucesivo por Óscar Escobar y Érick Pérez respectivamente.

En este punto, cuando faltan cuatro semanas en el calendario de la LVBP, y 20 juegos por disputar para los caraquistas, estos también son los más deficientes en promedio de carreras limpias permitidas con 5.83, en whip con 1.61.

Para más, coleros con el más alto promedio de bateo colectivo en contra, .303 (únicos con .300 o más), igual respecto a los hits recibidos, 376, además de tener la segunda mayor cifra de cuadrangulares admitidos, 41.

