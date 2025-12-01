Ivette Domínguez recibe la Navidad con su “Colocuña” junto a artistas de lujo

Suscríbete a nuestros canales

El domingo 30 de noviembre, en vísperas de la llegada del último mes de diciembre, la actriz venezolana Ivette Domínguez estrenó su reconocida “Colocuña” por sexto año consecutivo, junto a grandes figuras del espectáculo venezolano.

Desde hace semanas, la artista reunió a un grupo de artistas para grabar este proyecto navideño que ha sido bien recibido por su público y apoyado por múltiples marcas que se sumaron para hacer realidad esta grabación que se llevó a cabo en tres ciudades del país.

La "Colucuña" de Ivette Domínguez

En 5 minutos, Ivette de la mano de su productora Coloquial Pitchure, viajó hasta Ciudad Guayana, Caracas y la Isla de Margarita para disfrutar de la gaita a cargo de Tardes de Show. “Hoy estoy aquí, vine a parrandear porque en Venezuela llegó Navidad”, dice el coro.

Entre los invitados especiales se encuentran Alba Roversi, Rummy Olivo, Bandy, Saúl Marín, Ana Beatriz Osorio, Maribel Zambrano, Hilda Abrahamz y Amanda Gutiérrez. Las imágenes muestran a La Coloquial reuniéndose con sus amigos en diferentes lugares, para compartir y brindar por las fiestas.

Flavia Gleske, Roxana Díaz, Carlos Guillermo Haydon y el gran Luis Silva también hicieron parte de esta colorida y alegre producción audiovisual. Sin duda alguna, la “Colocuña” recordó a las grandes cuñas que se realizaban en la época de oro de la televisión venezolana.

Felicitaciones de sus colegas

Una de las involucradas, Alba Roversi, escribió: “Maravilloso esfuerzo de nuestra amada @ivettedominguez #lacoloquial Fue un placer y un lujo formar parte este año de esta celebración de la Navidad contigo”.

Ana Beatriz Osorio acotó: “Te admiro inmensamente. Se que esto lo hiciste con todo tu amor”. Por su parte, Hilda comentó: “La amé”. Flavia Gleske, Paula Bevilacqua, Patty Oliveros y cientos de seguidores se sumaron a la ola de felicitaciones.

¡Disfruta aquí de la Colocuña!