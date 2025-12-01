Video sensible: Joven muere tras ingresar a la jaula de una leona en zoológico de Brasil

Suscríbete a nuestros canales

Un hecho lamentable ocurrió en un zoológico de Brasil cuando un joven perdió la vida tras ingresar voluntariamente a la jaula de una leona, el suceso ha generado conmoción entre los trabajadores del recinto y visitantes, y resalta los riesgos de acercarse a animales salvajes sin la debida autorización.

El hombre logró evadir las barreras de seguridad y se adentró en el hábitat de la leona sin supervisión. La presencia inesperada en su espacio provocó que el animal reaccionara de manera naturalmente agresiva, resultando en un ataque mortal, las autoridades locales describen la situación como un trágico accidente evitable si se respetan las normas del zoológico.

La policía ha iniciado una investigación para determinar por qué el joven decidió ingresar al recinto y si hubo fallas en los protocolos de seguridad.

Por ende, como medida preventiva, el zoológico permanecerá cerrado mientras se realizan las pericias. Además, las autoridades del lugar revisarán la capacitación del personal y evaluarán ajustes en las barreras de seguridad para garantizar la protección de los visitantes y de los animales.

Los especialistas insisten en que los visitantes no deben intentar acercarse o ingresar a espacios restringidos, ya que el riesgo de accidentes graves o fatales es muy alto, y la responsabilidad de la seguridad recae tanto en los individuos como en los operadores de los zoológicos.