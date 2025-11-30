Lilibeth Morillo desata su furia contra José Luis Rodríguez “El Puma” y su esposa

Suscríbete a nuestros canales

El pleito de José Luis Rodríguez y American Airlines fue el punto de partida para otro drama familiar en la vida de “El Puma”. Lilibeth Morillo fijó postura en la controversia de su padre, con un respaldo total a su hermana Liliana y un rechazo a las declaraciones de su madrastra.

La expulsión del avión del cantante venezolano llevó a Liliana Rodriguez a cuestionarlo sobre su familia, un comentario que muchos tomaron como burla e ironía por lo sucedido.

“Puma… ¿Qué haces viajando solo? ¿Y de esa forma? ¿Dónde está tu familia?”, escribió en un comentario de redes sociales que tiempo más tarde eliminó.

Fue Carolina Pérez, esposa de “El Puma”, quien no dudó en arremeter contra la hija mayor del artista de 82 años. “Para nosotros tú no eres importante. Nosotros somos una familia muy unida”, comentó en un comunicado.

Lilibeth Morillo firme en apoyo a su hermana

Cuando el drama familiar de los Rodriguez - Morillo parecía haber quedado en el pasado, Lilibeth Morillo emitió su postura que ha caído como balde de agua fría a José Luis Rodríguez, por sus fuertes palabras, aunque sin mencionarlo.

“¡Aquí opinió de lo sucedido!… “Solo cenizas quedan de lo que fue tu amor”… para mí… Para Dios y para muchos, mi hermana, la primogénita ¡ES IMPORTANTE! Así de simple, y todo cae por su propio peso. Quedó más que evidenciado ante el mundo quién fue la causante y procuró siempre la división”, apuntó.

Esposa de “El Puma” enfurecida con Liliana Rodriguez

“El Puma estaba trabajando y lo que debería preocuparte es la salud de tu padre, que en estos momentos está delicado, está agobiado, las redes sociales, lo han alterado, lo han afectado, porque es una persona de edad y trasplantado”, fueron las palabras de Pérez, en un intervención para el programa “¡Siéntese Quien Pueda!”.