José Luis Rodríguez "El Puma" fue expulsado de un vuelo ¡Escándalo!

El nombre del cantante y compositor venezolano José Luis Rodríguez "El Puma", es tendencia en las redes sociales por un vídeo que circula siendo expulsado de un vuelo.

Delicada situación

Según información recogida en diversos medios el artista se dirigía de Ecuador a Estados Unidos, luego de haber realizado un concierto único, compartiendo muy feliz con sus fanáticos.

Un pasajero se percató de que el caraqueño de 82 años traía en su equipaje medicamentos, acusándolo con la aerolínea American Airlines.

En el Clip que corre como arroz en las plataformas 2.0, se aprecia al intérprete de "Pavo Real", comentando al personal que no se estaba sintiendo nada bien, por eso los medicamentos en su maletín.

"No me estoy sintiendo bien y parte de la tripulación no me deja estar acá", dijo el criollo.

Expulsado del vuelo

En este sentido, el jefe de la tripulación estaba furioso, expresando con tono fuerte que José Luis debía dejar el avión lo más pronto posible. "Desembarque de mi avión ahorita", expresó.

El vídeo finaliza con el artista agarrando su maleta y saliendo del avión, sin poner opresión.

Telemundo logró contactar a la exmánager del también actor, quien narró: "La discusión se intensificó y a partir de ahí sucedió todo lo demás. Ni American Airlines ni el artista habían dado declaraciones hasta el momento de esta nota".

Recordemos que hace algunos años el respetado "Puma", fue operado de un trasplante de riñón por lo que debe tomar medicina de por vida para cuidar su salud, según ha revelado en entrevistas.