José Luis Rodríguez ‘El Puma’ revive un recuerdo con Celia Cruz por el centenario de su nacimiento

El 21 de octubre de 2025, se cumplió 100 años del natalicio de Celia Cruz y, para conmemorar la fecha José Luis Rodríguez ‘El Puma’ recordó un día histórico junto a la salsera.

Para televisión española para el programa ¡Hola Raffaella!, ambos artistas se reencontraron en el escenario en donde la música y el talento brillaron por sí solos. En Instagram, el intérprete venezolano compartió un emotivo mensaje dedicado a Cruz.

“Hoy se cumplen 100 años de tu natalicio… y sin duda tu partida hace 22 años conmovió al mundo entero… tu música, pasión y estilo único seguirán por siempre! Te quiero! Azúcar! Celia Cruz”, escribió acompañado de una serie de fotografías en el espacio televisivo.

Dos estrellas en un escenario

En marzo de 1994, la querida presentadora Raffaella Carrá invitó al escenario a José Luis Rodríguez para un encuentro único junto a Celia Cruz. Cuando la cubana entró a escena entonaron juntos la canción “Guantanamera”.

Esos segundos fueron icónicos y quedó grabado como uno de los grandes de la televisión hispana.

“A propósito de la conmemoración de ayer del natalicio de Celia Cruz me encontré con este archivo del programa ‘Hola Raffaella’ de marzo del año 1994 con otra grande como lo era Raffaella Carrá- Qué lindo es recordar”, destacó ‘El Puma’.

100 años del natalicio de Celia Cruz

El centenario del nacimiento de Celia Cruz es un día histórico por ser una de las cantantes latinas más influyentes de todos los tiempos. Nacida en Cuba de origen humilde, pero con sed de lograr su sueño a través de su voz, es hoy día una leyenda.

La salsera llegó a Estados Unidos y se instaló en Miami, en donde continuó su carrera sin poder regresar a su natal isla. Sin embargo, esto no fue impedimento para posicionar éxitos como: “La vida es un carnaval”, “La negra tiene tumbao” y “Quimbara”.