MLB anuncia a los finalistas del Bate de Plata en la Liga Nacional

La temporada 2025 de las Grandes Ligas entra en su recta final y, como cada año, la empresa Louisville Slugger reveló los finalistas al prestigioso premio Bate de Plata en la Liga Nacional. Este galardón reconoce a los peloteros más destacados ofensivamente en cada posición, y en esta edición resalta la presencia de hasta seis latinos que brillaron con el madero.

Entre los finalistas se encuentran los dominicanos Juan Soto (Mets), Manny Machado (Padres), Geraldo Perdomo (Cascabeles), Ketel Marte (Cascabeles) quienes tuvieron campañas consistentes y de alto impacto. Además, el venezolano William Contreras, receptor de los Cerveceros de Milwaukee, busca su tercer Bate de Plata, lo que extendería a 22 las temporadas consecutivas con al menos un criollo galardonado. Y por último el boricua Francisco Lindor de los Mets de Nueva York.

Finalistas por posición en la Liga Nacional

Primera base : Pete Alonso (Mets), Freddie Freeman (Dodgers), Matt Olson (Bravos)

: Pete Alonso (Mets), Freddie Freeman (Dodgers), Matt Olson (Bravos) Segunda base : Nico Hoerner (Cachorros), Ketel Marte (Cascabeles), Brice Turang (Cerveceros)

: Nico Hoerner (Cachorros), Ketel Marte (Cascabeles), Brice Turang (Cerveceros) Tercera base : Matt Chapman (Gigantes), Manny Machado (Padres), Max Muncy (Dodgers), Austin Riley (Bravos)

: Matt Chapman (Gigantes), Manny Machado (Padres), Max Muncy (Dodgers), Austin Riley (Bravos) Campocorto : Francisco Lindor (Mets), Geraldo Perdomo (Cascabeles), Trea Turner (Filis)

: Francisco Lindor (Mets), Geraldo Perdomo (Cascabeles), Trea Turner (Filis) Jardineros : Corbin Carroll (Cascabeles), Pete Crow-Armstrong (Cachorros), Juan Soto (Mets), Kyle Stowers (Orioles), Kyle Tucker (Cachorros) y James Wood (Nacionales)

: Corbin Carroll (Cascabeles), Pete Crow-Armstrong (Cachorros), Juan Soto (Mets), Kyle Stowers (Orioles), Kyle Tucker (Cachorros) y James Wood (Nacionales) Receptor : William Contreras (Cerveceros), Hunter Goodman (Rockies), Will Smith (Dodgers)

: William Contreras (Cerveceros), Hunter Goodman (Rockies), Will Smith (Dodgers) Bateador Designado: Kyle Schwarber (Filis), Christian Yelich (Cerveceros) y Shohei Ohtani (Dodgers).

Kyle Schwarber (Filis), Christian Yelich (Cerveceros) y Shohei Ohtani (Dodgers). Utility: Alec Burleson (Cardenales), Jake Cronenworth (Padres), Brendan Donovan (Cardenales).

Los ganadores del viejo circuito se anunciarán el jueves 6 de noviembre a las 6:00 p.m. hora del Este. La competencia está reñida, y se espera que el rendimiento ofensivo acumulado durante toda la campaña sea clave en la decisión final. La votación está en manos de los mánagers y coaches de cada equipo, quienes evalúan el impacto ofensivo por posición.