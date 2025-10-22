MLB: Alejandro Kirk extiende la presencia mexicana en la Serie Mundial

Suscríbete a nuestros canales

Alejandro Kirk disputará la Serie Mundial 2025 con los Azulejos de Toronto. El receptor ha sido clave en el exigente recorrido de su equipo durante la postemporada. Ahora enfrentará a los Dodgers de Los Ángeles, llevando consigo una racha histórica para el béisbol mexicano.

A lo largo de la historia los mexicanos han dicho presente en la Serie Mundial. El beisbol de Grandes Ligas no es lo mismo sin el sazón que el jugador mexicano ofrece a la la liga. En ese contexto, Kirk extiende una importante racha para los peloteros mexicanos en el Clásico de Otoño.

Alejandro extiende la racha de talento mexicano que ha disputado la Serie Mundial en los últimos 9 años. Todo comenzó con Austin Barnes (Dodgers) en 2017, hasta Kirk en 2025 (Azulejos). Una racha importante para el país que ve como siguen produciendo peloteros de calidad.

Alejandro Kirk extiende la racha de mexicanos en la Serie Mundial

Austin Barnes fue el primer mexicano que comenzó está racha en 2017, pero también ha sido el más constante de la misma. Termina en 2025 con un Alejandro Kirk que como Barnes, ha brillado por una sólida defensa en su carrera durante la postemporada de Grandes Ligas.

Racha de mexicanos en la Serie Mundial desde 2017

Austin Barnes - Dodgers: 2017

Austin Barnes y Julio Urías - Dodgers: 2018

Roberto Osuna y José Urquidy - Astros: 2019

Austin Barnes, Julio Urías, Víctor González - Dodgers vs Randy Arozarena - Rays: 2020

José Urquidy - Astros: 2021

José Urquidy - Astros: 2022

Alek Thomas - D-backs: 2023

Austin Barnes, Alex Verdugo - Dodgers vs José Treviño - Yankees: 2024

Alejandro Kirk - Azulejos: 2025

Números de Alejandro Kirk en postemporada 2025

Alejandro Kirk no ha tenido una postemporada especialmente ofensiva, pero si ha desarrollado un gran nivel defensivo. Esto lo mantiene como titular en Azulejos de Toronto y es el principal factor por el que ha sido determinante durante esta temporada 2025.

Números de Kirk en postemporada 2025:

- 11 juegos, 45 turnos, 7 anotadas, 10 hits, 2 dobles, 3 jonrones, 7 impulsadas, 4 boletos, 7 ponches, .222 promedio, .286 OPB, .467 SLG, .753 OPS