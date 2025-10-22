Suscríbete a nuestros canales

La segunda sesión de la subasta Fasig-Tipton Kentucky October Yearlings 2025 se llevó a cabo el martes en Newtown Paddocks, Lexington, Kentucky. Siguiendo los resultados de la sesión inaugural del lunes, el precio bruto, el promedio y la mediana mostraron una tendencia al alza durante la renovación de la venta de 2024. En esta segunda sesión hijos de Life Is Good e Into Mischief encabezaron la segunda sesión con un valor de $500.000 cada uno.

Fasig-Tipton: Un par de 500.000 dólares encabezaron las ofertas de la segunda sesión

Un potro de la primera generación de Life Is Good (hip 576), vendido a OGMA Investments LLC de la consignación de Hill 'n' Dale en Xalapa, agente. El potro castaño oscuro o castaño supera a Shippy, ganador de stakes de grado y colocado en stakes, hijo de Midshipman, cuyo primer potro ganó este año a los 3 años. La familia inmediata incluye a Wild Rush, Hayil y Shalaa, ganadores de Grado 1. Hip 576 fue criado en Kentucky por St. Elias Stables LLC. Ejemplar que estará en la caballeriza del entrenador venezolano Gustavo Delgado.

Potro hijo del seis veces semental líder Into Mischief (hip 579), vendido a Mahmud Mouni de la consignación de Blake-Albina Thoroughbred Services, agente. El potro castaño es hijo de la yegua ganadora Shopit, por Yes It's True, lo que lo convierte en hermano o medio hermano de cinco ganadores, incluyendo a Shoplifted (Into Mischief), ganador de múltiples premios de Grado 1. La familia inmediata incluye a Seize the Grey, ganador del Preakness S. (G1), y a Miss Shop y Power Broker, otras ganadoras de Grado 1. Hip 579 fue criado en Kentucky por Newtownanner Stud Farm.

Al finalizar la segunda sesión, 263 caballos habían cambiado de manos por un total de $15,912,000, incluyendo ventas privadas. El precio promedio fue de $60,502, con una mediana de $32,000. Setenta y cinco caballos no alcanzaron su reserva, lo que resultó en una tasa de RNA del 22%. Los resultados del año pasado para el segundo día de venta arrojaron un ingreso bruto similar de $15,572,000, proveniente de 275 caballos vendidos, con un promedio de $56,625 y una mediana de $20,000.

Durante las dos primeras sesiones, se vendieron 540 yearlings por $33,091,000, un aumento del 17.4% en el precio bruto con respecto a las sesiones comparables del año anterior, en las que se vendieron 532 yearlings por $28,186,000. El promedio fue de $61,280, un aumento del 15.7% con respecto al promedio de la mitad de 2024. La mediana se mantuvo estable desde la sesión inicial en $30,000, un aumento del 50% con respecto a la mediana de 2024. La tasa de ARN fue del 21.9%.