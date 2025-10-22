¡Se escapa en la estadística! José Francisco D’Angelo rumbo a su primer título en Estados Unidos

Suscríbete a nuestros canales

Los resultados victoriosos en cualquier profesión son el resultado de una demostración de sabiduría, disciplina, constancia y respeto hacia la profesión. José Francisco D'Angelo es un sinónimo de esto y de aquello, quien se escapa en el Sunshine Meeting de Gulfstream Park después de obtener cuatro triunfos este fin de semana en dicho óvalo, además de uno en el circuito Belmont at the Big A.

Gulfstream Park: José Francisco D’Angelo listo para un título

José Francisco D’Angelo, quien ha permanecido a la expectativa durante las reuniones que han tenido lugar en Florida, tiene la oportunidad de conseguir una victoria estadística sobre el líder de los últimos años del área, Saffie Josepp Jr., con menos de un mes para el cierre del Sunshine de Gulfstream Park.

José, conocido por sus allegados como “Kikito” comenzó la semana el jueves con una victoria con el ejemplar Uncle Aldo en la primera carrera de la jornada en el hipódromo de Belmont at the Big A., un potro de dos años hijo de More Than Ready, que sumó su primera victoria en tres presentaciones, con la monta de Flavien Prat.

El viernes en Gulfstream Park, visitó el parque de vencedores con el ejemplar Dream Dancer en yunta con el coterráneo Cipriano Gil, quien se lució sobre el lomo de ese ejemplar hijo de City of Light que agenció un crono de 94” para 1.600 metros en pista de grama. Este macho castrado corrió para los colores de P and G Stable, que consiguió su primera victoria en tres presentaciones.

El sábado consiguió dos triunfos. El primero fue con Zo Zucchera con la monta de Edgar Zayas por un Starter Allowance. Luego con Leonel Reyes Ramos, se adjudicó el Florida Sire Affirmed Stakes con Leonel Reyes Ramos, una de las pruebas estelares de la tarde por un valor de $200.000.

Mientras que en la jornada dominical la misma yunta venezolona, visitaron el parque de vencedores con el ejemplar Hard Storm. Este juvenil de dos años salió de perdedor en su segunda carrera. Esta carrera se corrió en un crono de 94.4 para 1.600 metros en pista de grama. Este macho castrado hijo de Hard Spun defendió los colores del Tag Satbles LLC.

Esta semana José D’Angelo, lleva 14 compromisos. Este jueves presenta a Twirling Quen en Keeneland. El viernes ensillará a Atenea en Belmont at the Big A. Luego entre viernes y domingo en Gulfstream Park, estará presente con 12 compromisos. D’Angelo, suma 120 victorias en la temporada y 557 de por vida en Estados Unidos. Mientras que el Meeting de Sunshine, es líder con 17 victorias.