Conoce los ejemplares de dos años Pre-Inscritos para el certamen numero 42 de las Breeders' Cup

Durante la tarde de este miércoles 22 de octubre se dio a conocer los pre inscritos de la carrera más importante del Campeonato Mundial de Criadores, las famosas Breeders’ Cup, que se llevarán a cabo el viernes 31 de octubre y el 1 de septiembre. Un total de 14 carreras de grados en cada una de las visiones para hembras y machos, en distancias de sprint y resistencia, sobre pistas de arena y grama, donde se repartirán 34 millones de dólares entre las pruebas calificadas.

Breeders' Cup: Todo listo para la fiesta de los Criadores

Serán 14 pruebas reservadas para los mejores ejemplares del mundo que se darán cita para llevarse la máxima gesta deportiva hípica en Estados Unidos. Esta serie es clave para los propietarios y entrenadores que buscan garantizar la participación de sus caballos en uno de los eventos más importantes del calendario hípico mundial, donde se reúnen los mejores ejemplares para competir por premios millonarios y prestigio internacional.

La Breeders' Cup es un meeting de carreras de caballos que se disputa en Estados Unidos desde 1984. Es uno de los eventos hípicos más populares del país, superado únicamente por la Triple Corona (Kentucky Derby, Preakness Stakes y Belmont Stakes). El sorteo para cada carrera será el lunes 27 de octubre.

Breeders’ Cup: Primer día de competición para los futuros corredores

El viernes 31 de octubre, ha sido reservado para las competencias para ejemplares juveniles de dos años. Un total de cinco carreras serán incluidas para el calendario hípico en Del Mar.

Breeders' Cup Juvenile Turf Sprint (G1) para machos en 1.000 metros en pista de grama, con una bolsa de $1 millón, atrajo a a 22 juveniles de dos años, donde destaca la presencia de Schwarzenegger y Mission Central (Ire), como los más atractivos.

Breeders' Cup Juvenile Fillies Turf (G1) para hembras en 1.600 metros en pista de grama, con una bolsa de $1 millón. Esta octava carrera de la programación atrajo a 16 hembras de dos años especialistas en grama. Figura la irlandesa Precise con las credenciales suficiente para elegirse como la ganadora.

Breeders' Cup Juvenile Fillies (G1) para hembras en 1.700 metros en pista de arena, con una bolsa de $2 millones, fue reservada para la séptima en el orden de la cartelera del viernes, con la pre inscripción nueve hembras de dos año. Figura la invicta, que junto a Explora de Todd Pletcher, copan la escena.

Breeders' Cup Juvenile (G1) para machos en 1.700 metros en pista de arena, con una bolsa de $2 millones. Será la novena de la tarde. Acá duelo de invictos captarán la mayor atención. Figuran: Ted Noffey y Brant, comandan el grupo de 11 participantes.

Breeders' Cup Juvenile Turf (G1) para machos en 1.600 metros en pista de grama, con una bolsa de $1 millón. Un total de 18 potros fueron nominados para este evento. Figuran: Argos y Bottas, como los ejemplares a vencer.