A 45 años del asesinato de John Lennon, el autor revela el motivo de su crimen

Hace 45 años, el mundo se estremeció cuando John Lennon, exmiembro de The Beatles, fue abatido frente a su residencia en Nueva York. Hoy, el responsable declara por qué lo hizo con una confesión contundente que sorprendió a más de uno.
¿Quién fue el responsable? Mark David Chapman, que desde el 8 de diciembre de 1980 cumple prisión por el atroz ataque al icónico artista británico, compareció ante una junta de libertad condicional en el mes de agosto.
Razón por la que mataron a John Lennon
En aquella audiencia, admitió lo que hasta ahora era un enigma. “Esto fue para mí y solo para mí, desafortunadamente, y tuvo todo que ver con su popularidad”, dijo Chapman. Asimismo, añadió que su crimen “fue completamente egoísta”.
Entre tanto, el asesino explicó que, pensó que al matar a Lennon tendría sentido su propia insignificancia: “Para ser famoso, para ser algo que no era. Y entonces me di cuenta de que aquí hay un objetivo”.
“No tengo que morir y puedo ser alguien. Había caído tan bajo. Esa mañana del 8, lo supe. No sé cómo, pero supe que ese día lo encontraría y lo mataría”, aseveró.
Sin culpas
Chapman se disculpó con la familia de Lennon y con sus fans, pero dejó claro que no siente un remordimiento “genuino o empatía significativa”, según los comisionados.
“No pensé en eso en absoluto en el momento del crimen, no me importó. No me interesa en absoluto ser famoso. Que me encubran. Ya no quiero ser famoso, punto”, dijo. La junta concluyó que aún no está listo para la libertad. Su próxima audiencia será en 2027.
Lennon, conocido mundialmente por su música, sus ideales de paz y su arte, murió el 8 de diciembre de 1980, apuñalado por una bala calibre 38 frente al edificio Dakota de Manhattan.