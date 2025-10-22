Ex de Marc Anthony se compromete con un misterioso hombre

Suscríbete a nuestros canales

La Miss Universo 1993 y ex de Marc Anthony, Dayanara Torres anunció su compromiso por la tarde de este 22 de octubre, luego de rumores de boda.

Desde hace una semana se especulaba que la puertorriqueña estaría por llegar al altar luego de filtrarse imágenes de ella probándose trajes de novia en Miami, esto disparó las posibilidades y desató una controversial.

Torres dejó correr el rumor y, confirmó que está comprometida con su novio con una publicación en donde exhibe su lujoso anillo de compromiso, una joya valorada en cientos de dólares. “Él preguntó... y yo dije SÍ”, fue el mensaje que usó para la publicación.

Sin compartir más detalles de la ceremonia, seguidores enviaron mensajes de felicitaciones y alegría por esta nueva etapa en su vida.

Jomari Goyso, Francisca Lachapel, Patricia Manterola, Olga Tañón y La India, fueron algunas de las figuras públicas que compartieron la felicidad con la exreina de belleza a través de lindos mensajes.

La historia de amor de Dayanara Torres y Marc Anthony

Dayanara Torres y Marc Anthony por años fueron una de las parejas con más foco mediático en el nuevo milenio con la celebración de su boda en Las Vegas en el 2000.

Por tres años conformaron una linda pareja con dos hijos, Cristian y Ryan. Sin embargo, su amor terminó tres años más tarde y el divorcio llegó en 2004, poniendo fin al matrimonio.

Dayanara Torres y Marc Anthony / Crédito: Anna Maria Disanto

Dayanara Torres no muestra a su prometido

La ex de Marc Anthony ha mantenido su relación con su novio lejos de los reflectores, incluso poco se conoce del hombre que, a partir de ahora es su prometido.

Según rumores, en mayo de 2024 comenzaron la sospecha de estar saliendo con alguien. Por su parte, en el programa de espectáculo ‘EL Gordo y La Flaca, la conductora Lili Estefan informó que ha estado viajando recurrentemente a Colombia.

"Has estado yendo mucho a Colombia, hay una historia donde te vemos de espaldas con alguien, pero de repente desaparece", dijo.