Osmel Sousa en controversia por comentario en contra de exesposa de Marc Anthony

Es de conocimiento público que Osmel Sousa “El Zar de la belleza” no tiene filtros a la hora de hablar y decir lo que piensa. El cubano ha generado controversia en redes sociales, al referirse al triunfo de Dayanara Torres, como Miss Universo 1993.

Sousa causa controversia

Fue durante su participación en el segmento “El Horno”, del show “En casa con Telemundo”, que el hacedor de reinas realizó las declaraciones que molestó al publico puertorriqueño, por decir que Torres había ganado el título por “obra del espíritu santo”.

“Me cae muy bien, pero le tengo cierta cosita porque el año que ella fue Miss Universo ganó por obra y gracia del Espíritu Santo, porque la ganadora debía ser Venezuela”, comentó sin nada de filtros.

En este sentido, el experto en moda fue muy claro en mencionar que ese año el concurso tuvo que haber sido ganado por la guapa Milka Chulina, quien se había perfilado en la concentración en México, con una de las grandes favoritas y con una oratoria de lujo.

Hasta el momento la exesposa del cantante y compositor Marc Anthony, no ha respondido a las declaraciones de Sousa, quien hoy es presidente Advisor de Miss Universo.

Recuerdo del pasado

Osmel recordó que ese año dos miembros del jurado no pulsaron el botón de votación por Miss Venezuela. Recordemos que en ese momento hubo una polémica por los comentarios que había realizado María Conchita Alonso, en contra de Milka, de supuestamente haber estado muy operada para ganar.

La intérprete había expresado en una entrevista que Chulina tenía muy operada la nariz, generando gran controversia.

Lo cierto es que en ese momento la criolla era la máxima, ganando el título del mejor cabello y ocupando el puesto de 2da finalista.