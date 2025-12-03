Inicia pago del Bono Único Familiar de diciembre con este incremento

Suscríbete a nuestros canales

El Gobierno de Venezuela comenzó el pago del "Bono Único Familiar", correspondiente al mes de diciembre a través de la Plataforma Patria. El monto que recibirán los beneficiarios tuvo un incremento de 11,26 % en comparación con el pago realizado en el mes de noviembre

De acuerdo con mensaje difundido por el Canal Patria Digital durante este martes 2 de diciembre, se pudo conocer que el monto asignado es de Bs.3.705 o US$ 14,70 al tipo de cambio vigente del Banco Central de Venezuela (BCV). Además, también fueron depositados las ayudas económicas complementarias por los siguientes montos:

Bs. 1.235: 4,95 dólares

Bs. 2.470: 9,91 dólares

Hasta cuándo se pagará el beneficio

Vale destacar que este estipendio, será entregado a los beneficiarios a partir de este 2 hasta el 10 de diciembre del presente año, según indica el mensaje oficial. Según destacó la página del Blog Patria este bono es indexado y va dirigido a 6 millones de familias en Venezuela y es distribuido mensualmente.

Qué es el Bono Único Familiar

El Bono Único Familiar desde el mes de junio unificó los programas: Hogares de la Patria, Economía Familiar, Parto Humanizado, Lactancia Materna, José Gregorio Hernández y 100% Escolaridad.