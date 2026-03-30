MLB: José Altuve empata marca de Omar Vizquel en tiempo récord

Suscríbete a nuestros canales

José Altuve afronta otra temporada especial en las Grandes Ligas, donde cada batazo o presencia en el diamante le dará la oportunidad de incrementar sus registros para consolidar su candidatura al Salón de la Fama en los próximos años.

La jornada de este domingo 29 de marzo fue uno de para el recuerdo para el camarero de los Astros de Houston, ya que logró un hito significativo en su carrera. Con un solo swing de bate, alcanzó los 456 dobletes en su carrera, igualando al legendario Omar Vizquel en la tercera posición histórica entre los venezolanos en la categoría de batazos de dos bases.

Además de igualar al histórico campocorto, "Astroboy" consiguió esa cifra en solo 988 juegos menos que el "Manos de Seda", demostrando su eficiencia y consistencia en la ofensiva a lo largo de los años. El camarero, quien alineó como bateador designado por los siderales, sentenció las acciones en el compromiso remolcando la nueva carrera para sellar el marcador de 9x7 ante Los Angeles Angels.

José Altuve a ritmo de Salón de la Fama

El ranking histórico de dobles entre venezolanos ahora tiene a Altuve compartiendo el tercer lugar con Vizquel, detrás de dos grandes nombres del béisbol como Miguel Cabrera, con 627 dobletes, y Bob Abreu, con 574. Este logro resalta aún más el lugar destacado de Altuve en la historia del béisbol venezolano, quien sigue batiendo récords y mostrando su destreza en la caja de bateo temporada tras temporada.

Asimismo, el intermedista anotó una en la victoria de su equipo, por lo que dejó atrás a figuras como Don Baylor y Joe Kuhel, colocándose en el puesto 164 de todos los tiempos con 1,238 anotaciones. Este récord refleja no solo su habilidad para conectar hits, sino también su inteligencia en el juego y su capacidad para poner presión en las bases, lo que le permite seguir acumulando estadísticas impresionantes y consolidando su legado como uno de los grandes jugadores del béisbol moderno.