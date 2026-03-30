MLB: Atlanta llama a Grandes Ligas al venezolano Martín Pérez

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Después de quedarse con su primera serie en la naciente temporada de las Grandes Ligas, Atlanta Braves no ha perdido el tiempo en reforzar su rotación y ha seleccionado a Martín Pérez para ocupar un puesto en el roster para la segunda semana, a partir de este lunes 30 de marzo.

El lanzador de 35 años, quien llega a su decimoquinta temporada en Las mayores, se une a la franquicia con la esperanza de aportar su experiencia y habilidad al cuerpo de lanzadores. Esta movida marca una nueva etapa en la carrera del serpentinero, quien ha sido un veterano confiable en la rotación de varios equipos a lo largo de su trayectoria en la Gran Carpa.

Por otro lado, el colombiano Didier Fuentes fue asignado a la sucursal de Triple-A lo que significa que no continuará en el roster principal de la organización de Georgia por el momento. Esta decisión resalta la naturaleza competitiva en el sistema MLB, donde los equipos constantemente toman decisiones sobre sus jugadores en función del rendimiento y las necesidades del roster.

Martín Pérez regresa a MLB

Pérez buscará aprovechar esta oportunidad en su carrera para seguir demostrando su capacidad en el más alto nivel del béisbol. Aunque terminó con marca negativa de una victoria y seis reveses, el zurdo dejó una efectividad decente de 3.54, 44 ponches y WHIP de 1.11 en 11 presentaciones en la pasada campaña con Medias Blancas de Chicago.

Su ascenso con Atlanta será su séptima organización que represente en las Grandes Ligas, después de estrenarse Texas Rangers, Boston Red Sox, Pittsburgh Pirates y San Diego Padres. El veterano lanzador podrá desempeñarse como abridor o como un relevo largo para el equipo del viejo circuito.