El rol clave de Maikel García y Salvador Pérez según su manager

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En el béisbol de las Grandes Ligas, la química entre la experiencia consolidada y el talento explosivo es el combustible de cualquier proyecto ganador. Para Matt Quatraro, timonel de los Reales de Kansas City, esa fórmula tiene nombres y apellidos venezolanos: Salvador Pérez y Maikel García.

En declaraciones recientes, Quatraro no solo elogió la producción estadística de ambos, sino que subrayó el valor intangible que aportan al dugout y al terreno de juego. "Hacen muchísimo por nosotros", afirmó el manager. "Ambos van a jugar todos los días. Necesitamos que lo hagan a un nivel alto para que este equipo sea competitivo".

Salvador Pérez: El estándar del Salón de la Fama

Hablar de "Salvi" es hablar de la identidad de la franquicia. Para Quatraro, el receptor no es solo un capitán, sino una leyenda en activo.

"Sal es un futuro Salón de la Fama. Respetamos todo lo que hace, tanto dentro como fuera del campo. Con él, lo que ves es lo que hay: una actitud increíble cada día y el competidor definitivo", destacó el estratega.

Maikel García: La intensidad del equipo

Por otro lado, la evolución de Maikel García ha dejado de ser una promesa para convertirse en una realidad de élite. Quatraro no escatimó en adjetivos para describir al joven infielder, a quien ya proyecta entre la aristocracia del juego.

"Maikel es una superestrella emergente. Es ganador del Guante de Oro, Bate de Plata, All-Star... estamos emocionados de tenerlo", señaló. Sin embargo, lo que más destaca Quatraro es un rasgo que los aficionados venezolanos conocen bien por su paso en la LVBP y el Clásico Mundial de Béisbol (WBC): su fuego interno.

"Mikey es probablemente el tipo más intenso del equipo. Es algo que vemos todos los días, esa misma garra que mostró en el béisbol invernal".

El factor invisible

Más allá de los cuadrangulares y las jugadas de feria, Quatraro enfatizó que el éxito de Kansas City depende directamente de la consistencia de estos dos pilares. La mezcla de la alegría inagotable de Pérez y la intensidad competitiva de García define el ADN de unos Reales que buscan volver a los planos estelares de la Liga Americana.