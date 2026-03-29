MLB: Salvador Pérez dispara su primer jonrón pero Atlanta los deja en el terreno

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Salvador Pérez sacó su faceta jonronera este sábado, pero no fue suficiente para que los Reales de Kansas City lograran su primera victoria de la temporada. Y es que los Bravos de Atlanta firmaron un rally de seis carreras en el noveno, con grand slam incluido, para ganar 6 a 2 en el Truist Park.

Salvy apareció a la altura del séptimo inning con un turno clave cuando la pizarra se mantenía en blanco. Su víctima fue el abridor dominicano Reynaldo López, que pecó al lanzarle una recta que al final desapareció por todo el jardín izquierdo para su primer cuadrangular solitario del año.

En este juego, Salvador Pérez ligó de 4-1 con jonrón, impulsada y anotada. Por su parte, Maikel García se fue de 3-0 con boleto y anotada; mientras que Ronald Acuña Jr. disparó un hit en tres turnos y negoció una base por bolas.

Más números a la cuenta de Salvador

De esta manera, Salvador Pérez arranca su producción de la temporada con su jonrón 304 de por vida en la MLB, su carrera impulsada 1,017, su anotada 711, y su imparable 1,714. Este año podría superar en el apartado de hits a Asdrúbal Cabrera (1,763) y Oswaldo Guillén (1,764) en la lista de peloteros venezolanos de todos los tiempos.