MLB: Wilyer Abreu destaca en derrota de Boston con su primer jonrón de la temporada

Suscríbete a nuestros canales

Wilyer Abreu vivió una estupenda jornada con el madero durante este sábado, ya que ligó de 5-2 con jonrón, doble, dos carreras impulsadas y una anotada. Sin embargo, todo ese esfuerzo no fue suficiente ya que las Medias Rojas de Boston perdieron 6 a 5 en entradas extras ante los Rojos de Cincinnati.

El descomunal batazo del zuliano sucedió justo cuando era el potencial tercer out del noveno inning. Allí, ante los envíos del cerrador Emilio Pagán, no perdonó un lanzamiento alto para desaparecer la bola por el jardín derecho y así igualar las acciones para forzar entradas extras.

Previo a ese primer jonrón de la zafra, Wilyer Abreu descontó el marcador en el séptimo episodio con un doble también por el costado derecho, lo que permitió que Jarren Duran pisara el home sin problemas.

Wilyer va por los 50

Gracias a esa enorme conexión, el grandeliga venezolano alcanzó los 40 vuelacercas de por vida en las Grandes Ligas. Si tomamos en cuenta sus cifras de las últimas dos zafras, es muy posible que este mismo año llegue a los 50 y supere a otras figuras criollas como Miguel Cairo (41), Alcides Escobar (45) y César Tovar (46).