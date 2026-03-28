MLB: Eduardo Rodríguez salta al ruedo para intentar frenar a los Dodgers

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Con dos derrotas en igual número de juegos, los D-backs de Arizona regresarán por tercera ocasión al Dodger Stadium para tratar de concretar su primer lauro de la temporada ante los Dodgers de Los Ángeles. Para ello, el lanzador elegido que los guiará desde el montículo es Eduardo Rodríguez.

Un rival complicado para E-Rod

El grandeliga venezolano afrontará su tercera campaña con el conjunto de Arizona, con el detalle que esta vez lo hará con un sabor especial. Y es que hace cuestión de días se tituló campeón del Clásico Mundial de Beisbol con Venezuela, algo que sin duda será motivo suficiente para dar lo mejor de sí a lo largo del 2026.

La última vez que Eduardo Rodríguez tuvo un careo ante los Dodgers fue el año pasado. De hecho los enfrentó dos veces y tuvo actuaciones totalmente opuestas. En la primera, el 9 de mayo, terminó vapuleado con ocho carreras y se fue sin decisión; mientras que en la segunda, el 30 de agosto, los blanqueó en seis innings de labor.

Hasta ahora, los D-backs de Arizona todavía no han conseguido la fórmula para obtener su primer triunfo de la temporada, pues en ambos encuentros no pudieron preservar la ventaja en el marcador. La clave este sábado será respaldar ofensivamente a un E-Rod que seguramente saldrá con su versión del Clásico Mundial.

Números de Eduardo Rodríguez vs Dodgers de Los Ángeles