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MLB: Milwaukee sube a las Grandes Ligas a este prospecto venezolano

Un nuevo receptor llegará a las Grandes Ligas con el uniforme de Cerveceros

Por

Josué Porras Estebanot
Sabado, 28 de marzo de 2026 a las 03:38 pm
MLB: Milwaukee sube a las Grandes Ligas a este prospecto venezolano
Jeferson Quero / Foto: AP
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Siguen las buenas noticias para el beisbol venezolano. Como adelantó el periodista Daniel Álvarez-Montes, de El Extrabase, un nuevo venezolano ha sido llamado a la Gran Carpa, para hacer su debut muy pronto con los Cerveceros de Milwaukee.

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Se trata del receptor Jeferson Quero, prospecto número 8 de la organización y el catcher mejor rankeado dentro de las granjas de dicha franquicia. Según complementa información del periodista Adam McCalvy, la llegada del criollo a Las Mayores se debe a la lesión sufrida por el primera base Andrew Vaughn, quien se perderá de cuatro a seis semanas de acción.

Jeferson Quero a las Grandes Ligas

El nombre de Jeferson Quero no es nada desconocido para el beisbol venezolano. El receptor debutó en la Liga Venezolana de Beisbol Profesional durante la pasada zafra 2025/26, con el uniforme de sus Cardenales de Lara, en donde causó un gran impacto a pesar de que no jugó todo el año.

Con Cardenales, el barquisimetano disputó 29 compromisos, en los que dejó promedio de .238 y OPS de .766. Además, conectó nada más y nada menos que seis cuadrangulares, e impulsó 21 carreras, por lo que fue sumamente productivo para los suyos.

De esta manera, Venezuela suma un nuevo receptor en las Grandes Ligas, para afianzarse como la gran fábrica actual de catchers fuera de Estados Unidos en el mejor beisbol del mundo. Solo queda esperar por el debut de Jeferson Quero, quien completa así unos últimos meses realmente soñados para él.

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