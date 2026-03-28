MLB: Enmanuel De Jesús sigue con su marzo soñado y logra esta hazaña en su debut con Detroit

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Los últimos meses han sido realmente fantásticos para el lanzador venezolano Enmanuel De Jesús. Primero, consiguió un contrato en Estados Unidos con Detroit, mientras estaba en Venezuela, con Navegantes del Magallanes. Precisamente, estuvo hasta el final con los "turcos" y logró alzarse como campeón de la LVBP. Pero lo mejor todavía estaba por venir.

El zurdo se ganó un lugar en el equipo de Venezuela para el Clásico Mundial de Beisbol, y en dicho torneo tuvo par de actuaciones realmente espectaculares, que le aseguraron un puesto en el roster de 40 de Detroit, y posteriormente un sitio en el roster de Opening Day de los felinos.

Todo esto lo llevó a hacer su debut oficial con el uniforme de Detroit este viernes 27 de marzo, en el Petco Park ante Padres de San Diego. Enmanuel De Jesús no solo logró continuar con su buena racha de rendimiento desde el montículo, sino que además logró anotarse una hazaña que no había podido conseguir de momento en las Grandes Ligas.

Enmanuel De Jesús, victorioso por primera vez

Enmanuel De Jesús entró en el séptimo episodio del duelo entre Detroit y San Diego, para relevar al abridor Framber Valdez, quien tuvo una fantástica actuación de seis entradas completas, en las que permitió solamente una carrera limpia. El criollo se mostró sólido y sereno, para retirar el episodio sin carreras, con solo un hit recibido y dos bateadores retirados por la vía del ponche.

Luego de la buena presentación del venezolano, Detroit generó un rally de cuatro carreras en el octavo episodio, para encaminar el triunfo y darle al lanzador zurdo su primera victoria de por vida en las Grandes Ligas.

Antes de su primera actuación en 2026, Enmanuel De Jesús acumulaba otros dos juegos de experiencia en la Gran Carpa, ambos con Marlins de Miami en 2023. En ninguno había logrado ganar, por lo que el 27 de marzo de 2026 es una fecha que guardará con mucho cariño por el resto de su carrera.