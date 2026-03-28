MLB: José Altuve inicia su cacería contra Bob Abreu con su primer hit de la temporada

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Los Astros de Houston siguen sin conocer la victoria en el inicio de temporada y durante la noche de este viernes cayeron por 6 a 2 ante los Angelinos de Los Ángeles en el Daikin Park. Allí, José Altuve tuvo una actuación discreta tras ligar de 3-1 con una base por bolas y un ponche.

Altuve ya apunta hacia Abreu

Para esta cita, Astro Boy estuvo alineado como cuarto bate del equipo con la intención de buscar conexiones con hombres en base. Sin embargo, su único imparable de la noche llegó en la baja del quinto sin compañeros en circulación.

El venezolano le ganó el tercer duelo al abridor Yusei Kikuchi y conectó un infield hit por los lados del campocorto. Minutos más tarde se robó la segunda, pero ante el error en tiro del receptor llegó hasta la tercera. Al final, Cam Smith entregó el último out de esa entrada.

Es así como José Altuve alcanzó los 2,389 imparables de por vida en las Grandes Ligas. Su objetivo principal este 2026 será igualar, e incluso superar, la cifra que dejó Bob Abreu (2,470) para convertirse en el cuarto máximo hiteador venezolano en la MLB.