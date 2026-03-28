MLB: Luis Arráez empieza a mostrar sus cualidades en segunda con dos notables intervenciones

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Luis Arráez tiene dos retos importantes en esta temporada 2026: uno de ellos es recuperar el liderato de bateo y el segundo, es demostrar que puede jugar una buena defensa en la segunda base. De hecho, en dos acciones comprometedoras que tuvo este viernes, respondió con seguridad.

La novena de Gigantes de San Francisco perdió nuevamente ante los Yankees de Nueva York, esta vez con pizarra de 3 carreras por 0. Sin embargo, el infielder venezolano sacó a relucir todo lo que venía trabajando desde la off season con su guante.

Luis Arráez brinda seguridad en la intermedia:

La primera buena intervención del venezolano, llegó en la baja del séptimo episodio, cuando su equipo jugaba cuadro adentro con un corredor en tercera y Arráez tomó un rolling conectado por Austin Wells, para luego retirar al hombre que se fue al plato con un certero disparo, acabando con la amenaza neoyorquina,

Mientras que la segunda acción, vino en el siguiente tramo, en un momento en el que los visitantes tenían bases llenas con un out y Jazz Chisholm Jr. conectó un rodado casi al hueco entre primer y segunda. No obstante, Luis pudo atrapar la bola y aunque quedó en una posición incomoda, pudo ejecutar un tiro perfecto al home, para lograr el segundo out en gran forma, en otro episodio donde Yankees tampoco pudo sumar carreras, gracias al trabajo del infielder criollo.

Sin duda alguna, estas son buenas noticias, para el manager Tony Vitello, quien cada vez va sintiendo más seguridad en la intermedia.