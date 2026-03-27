MLB: Aaron Judge acaba con los ponches y saca su primer bambinazo de la temporada

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Aaron Judge, empezó la temporada de la peor manera, sin embargo, ya su bate comenzó a calibrar desde la jornada de hoy y cortó su terrible racha de ponches, para conectar su primer cuadrangular del campeonato regular.

El capitán de los Yankees de Nueva York se ponchó en los cuatro turnos que tuvo en el Opening Day y este segundo choque, también lo inició siendo retirado por la vía de los strikes, algo que nunca había ocurrido con un pelotero que viniera de ganar el MVP en la zafra pasada.

Aaron Judge pone a ganar a Yankees ante Gigantes:

La novena de los "Mulos del Bronx" blanqueó este viernes a Gigantes de San Francisco, con un marcador final de 3 carreras por 0 y el "juez" fue quien se encargó de romper la paridad con su poder en la sexta entrada.

Con un compañero en segunda, Judge, aprovechó una recta de Robbie Ray en cuenta completa, para volarse la barda cerca del poste del jardín izquierdo, trayendo las dos primeras anotaciones del encuentro y conectando así su primer estacazo de vuelta completa de la naciente campaña.

Aaron Judge va por otro MVP:

Aunque no fue el máximo jonronero de la zafra 2025, el "Juez" sacó 53 pelotas y remolcó un total de 114 carreras. Por lo tanto, su misión será repetir esas estadísticas o superarlas, para aspirar a su tercer premio MVP en fila y ¿Por qué no?, obtener la triple corona de bateo, una hazaña que ya ha estado cerca de conseguir en reiteradas ocasiones.

No obstante, para ello, Aaron debe tratar de disminuir su cuota de ponches, motivado a que ya ha sido abanicado seis veces en nueve apariciones al plato.