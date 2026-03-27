MLB: Ronald Acuña Jr. es el Todopoderoso de este ranking para la temporada 2026

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La jornada de este viernes en las Grandes Ligas verá el estreno de Ronald Acuña Jr., quien desde ya se perfila como uno de los potenciales candidatos a ganar el premio MVP de la Liga Nacional durante esta temporada 2026.

Y es que no hay dudas que el de La Sabana tiene todo lo necesario para volver a pelear por esa corona que ganó hace tres años. Incluso, podríamos decir que tras el título de Venezuela en el Clásico Mundial llegará inspiradísimo para seguir arrasando con todo a su paso en los próximos meses.

Acuña, el número 1 de MLB

Con la temporada ya en marcha, la cuenta en español de MLB publicó su ranking de poder para este año. Allí resaltan los 10 peloteros latinos cuya ofensiva promete dar mucho de qué hablar.

Para sorpresa de pocos, Ronald Acuña Jr. lidera este listado por encima de otras grandes figuras como Juan Soto, Vladimir Guerrero Jr., José Ramírez, y Junior Caminero.

Recordemos que el venezolano tiene varios objetivos individuales que puede cumplir en 2026. Uno de los más notables será el de convertirse en el pelotero más joven en ingresar al club 200-200 (+200 jonrones y +200 bases robadas) de la MLB.