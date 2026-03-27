MLB: Ronald Acuña Jr. tiene todo listo para aumentar sus números contra Kansas City

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Luego de la Noche Inaugural del día miércoles y posteriormente del Opening Day del jueves, Ronald Acuña Jr. y los Bravos de Atlanta tendrán su primera cita de la temporada 2026 de la MLB este viernes en el Truist Park, donde medirán fuerzas contra los Reales de Kansas City.

Un rival que se le da bien a Acuña

Las expectativas en Atlanta con el de La Sabana no pueden ser mejores, pues además de contar con un estado físico al 100%, también hay que añadirle que llegará inspiradísimo tras proclamarse campeón del Clásico Mundial de Beisbol 2026 con Venezuela.

De hecho, en la acera de enfrente no solo estará un lanzador que ha sabido poncharlo en sus dos únicos careos, como lo es Cole Ragans; sino que además se reencontrará con otros campeones mundiales como Salvador Pérez y Maikel García, algo que sin duda será imperdible para los fanáticos venezolanos.

Por lo pronto, Ronald Acuña Jr. comenzará su camino en la zafra ante un equipo que se le da muy bien. A eso habrá que sumarle que contará con el respaldo de una fanaticada que espera celebrar muchos batazos con su firma a lo largo de este 2026.

Números de Ronald Acuña Jr. vs Reales de Kansas City