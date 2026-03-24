MLB: Maikel García también inmortaliza en su piel título de Venezuela

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El antesalista de los Reales de Kansas City, Maikel García, decidió grabar de forma permanente en su piel el éxito alcanzado con la selección nacional de Venezuela. Tras ser galardonado como el Jugador Más Valioso del Clásico Mundial de Beisbol, el deportista presentó una pieza de arte corporal que simboliza el esfuerzo colectivo para alcanzar la cima del podio internacional.

El diseño, ubicado en su espalda, fue ejecutado por el reconocido artista Luis Gil y contiene un mensaje directo sobre las expectativas que rodeaban al conjunto venezolano antes del torneo. La frase elegida por el de La Sabana fue "Against all odds" (Contra todo pronóstico), una referencia clara a las dificultades superadas por el equipo para vencer a las potencias mundiales como Japón y Estados Unidos.

Un tatuaje con significado histórico para el beisbol venezolano

La elección de García de tatuarse esta frase no es casualidad. Durante la competición, Venezuela enfrentó críticas y proyecciones que no la ubicaban como la favorita principal frente a equipos de alto calibre. Sin embargo, el desempeño del equipo, liderado por la ofensiva y defensa del "Barrendero", permitió que la nación se alzara con el trofeo más prestigioso del beisbol de selecciones.

El arte realizado por Gil muestra una estética detallada que ocupa una parte importante de la espalda del jugador. Más allá del valor estético, la obra representa un testimonio gráfico de la gesta deportiva. Para García, este título marca un punto de inflexión en su carrera profesional.