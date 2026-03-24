MLB: Ronald Acuña Jr. podría convertirse en el pelotero más joven en alcanzar esta hazaña

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Entre los tantos récords y números redondos que pudiera alcanzar Ronald Acuña Jr. durante este año en las Grandes Ligas, hay uno en particular que podría tener un sabor especial. Pero para lograrlo primero deberá mantenerse saludable, para luego concretarlo antes de sus primeros 112 juegos de la temporada.

El 200-200 más joven de la MLB

Luego de una zafra 2023 histórica, con premio MVP incluido, cualquier meta es posible para el de La Sabana. Y es que como muchos recordarán, durante aquel año inauguró su propio club 40-70 (+40 jonrones y +70 bases robadas), algo que sin duda lo ha acercado más a este nuevo hito.

Si todo sale a la perfección, Ronald Acuña Jr. será el próximo pelotero de las Grandes Ligas con 200 cuadrangulares y 200 almohadillas estafadas. De hecho, las bases robadas ya las tiene (205), por lo que solo es cuestión de 14 batazos de vuelta completa para completar la cifra (tiene 186).

Más allá de que el camino luce prometedor, lo verdaderamente desafiante pasa por el tiempo en que lo consiga. Si lo hace en esta misma temporada, igualará a Mike Trout y Barry Bonds como los únicos en conseguirlo antes de los 29 años de edad.

Pero además, también le podría tomar la menor cantidad de juegos posibles. El grandeliga venezolano arrancará la zafra con 817 juegos disputados, por lo que tendrá un gran margen para romper la marca de Alfonso Soriano, quien lo hizo en 929 encuentros.