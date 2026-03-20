Ronald Acuña Jr. sigue asimilando la gloria de ser campeón del mundo: "Todavía lloro"

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Ronald Acuña Jr. llegó al Clásico Mundial de Beisbol de 2026 con una misión bastante clara: hacer sentir orgulloso a su país. Hoy, tres días después de que finalizara el torneo, se puede decir sin titubeos que logró su objetivo, e incluso que consiguió muchísimo más de lo que él mismo imaginaba.

Este martes 17 de marzo, Venezuela hizo historia absoluta, al derrotar a la selección de Estados Unidos 3-2 en el loanDepot Park de Miami, para ganar el Clásico Mundial de Beisbol por primera vez en su historia, en lo que es uno de los mayores logros deportivos que ha vivido nuestro país.

Luego de escribir una página dorada para el deporte criollo, Ronald Acuña Jr. regresó al campamento de entrenamiento de los Bravos de Atlanta, y en su primera comparecencia ante los medios, habló de la increíble experiencia que vivió, y confesó que sigue sumamente emocionado por todo lo vivido en las últimas horas.

Ronald Acuña Jr. vive un sueño

"Es increíble. Todavía lloro cada vez que me acuesto", fue lo primero que dijo Ronald Acuña Jr. al hablar sobre el Clásico Mundial de Beisbol. Además, hizo énfasis en algo que mencionó a lo largo del torneo. "Finalmente hice sentir orgullosa a toda mi gente, a todo mi país. Jugamos por ellos".

El oriundo de La Sabana también explicó la importancia que tiene para él este histórico logro dentro de su trayecto en la pelota profesional. "Probablemente es lo más importante de mi carrera. Cuando me pongo la camisa de Atlanta, jugamos por la ciudad. Cuando tengo el nombre de Venezuela en el pecho, jugamos por un país completo", comentó.

Además, Ronald Acuña Jr. desglosó todo lo que sintió cuando cayó el último out de la final ante Estados Unidos, para confirmar el primer título de Venezuela en este certamen. "Muchas emociones pasaron por mi mente. Mucha gente tuvo que irse de nuestro país, solo quería hacerlos felices y eso es lo que hicimos", finalizó.