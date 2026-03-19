"Me dio mi golpe, papá": Omar López revela la charla entre Johan Santana y E-Rod que cambió el destino de Venezuela

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Detrás de la algarabía de los tambores, la química del dugout y el trofeo que hoy descansa en vitrinas criollas, existió un clásico silencioso que se jugó en la mente de los protagonistas. Omar López, manager de la selección nacional, ha decidido romper el silencio sobre lo que ocurre "puertas adentro", compartiendo una anécdota que define por qué Venezuela logró lo impensable.

El rugir de la ansiedad

Para López, el torneo dio un giro tras el duelo contra República Dominicana. No fue solo un juego; fue una prueba de fuego para los nervios. "Le dije al cuerpo técnico: prepárense, que aquí comienza el Clásico para nosotros", relata López, consciente de que el talento joven podía ser víctima de la adrenalina cuando "el estadio se empezara a caer".

El estratega recuerda con precisión un momento de tensión en el bullpen, donde la jerarquía de Johan Santana y la intensidad de Eduardo Rodríguez (E-Rod) chocaron con la realidad del juego.

Cuando el plan se rinde ante la emoción

Durante un turno crítico contra Juan Soto, el plan trazado desde el dugout era claro, pero el "feeling" sobre la lomita dictaba otra cosa. Santana, al lado de López, presintió el peligro:

"Johan lo vio tirando recta y recta, y dijo: 'Ay, este se está sintiendo bien con la recta'. Lo presintió... y cuando Soto la sacó, Johan me miró y me dijo: '¿Y por qué este picheo? Si ese no es el plan'", confiesa el manager.

López, en lugar de entrar en pánico, se limitó a sonreír ante la frustración del gocho. Para el manager, era una lección necesaria: "No es que Eduardo viniera de rebelde o le faltara el respeto a Johan. Es que las emociones te controlan, te sientes tan bien que dices 'voy a cambiar esto'. Y bueno... toma tu golpe".

La madurez que valió un campeonato

Lo que realmente forjó el carácter de los campeones fue lo que ocurrió al día siguiente. Lejos de egos o reproches, la conversación entre Santana, López y Rodríguez fue el cimiento de la victoria final.

"La conversación fue tan sana que Eduardo se estaba riendo", recuerda López. "Me dijo: 'Conchale, me dejé llevar por las emociones... y me dio mi golpe, papá'". Ese reconocimiento de vulnerabilidad fue, según el manager, la lección más grande del torneo. Venezuela entendió que para vencer a gigantes como Japón o Estados Unidos, no bastaba con el brazo; hacía falta el control absoluto de la ansiedad.