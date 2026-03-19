Luis Arráez implanta este récord para la Selección de Venezuela en un Clásico Mundial

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El Clásico Mundial de Beisbol 2026 se convirtió en un letal aviso de Luis Arráez para la temporada 2026 de las Grandes Ligas, ya que su bate respondió con mucha producción, tal como nos tiene acostumbrado. Incluso, cabe resaltar que una de sus cifras cerró como una nueva marca para la Selección de Venezuela en dicho torneo.

Una Regadera de impulsadas

El grandeliga venezolano fue el líder de dos apartados ofensivos dentro del equipo, dobles y carreras impulsadas; además que también colideró en cuanto a los jonrones, junto a Wilyer Abreu, Eugenio Suárez y Ronald Acuña Jr.

Números de Luis Arráez en el Clásico Mundial 2026

7 juegos

26 turnos al bate

8 hits

4 dobles

2 jonrones

10 carreras impulsadas

6 carreras anotadas

3 bases por bolas

2 ponches

.308 AVG

.367 OPB

.692 SLG

1.059 OPS

Justamente, sus 10 carreras remolcadas significaron una nueva marca para Venezuela en una edición del Clásico Mundial, sin mencionar que dicho número lo dejó como el segundo máximo remolcador de la recién finalizada cita mundialista, solo superado por Bo Gyeong Moon (11) y Fernando Tatis Jr. (11).

Esas anotaciones producidas por él se repartieron en dos contra Países Bajos, cinco ante Israel, dos frente a República Dominicana, y una versus Italia.

Es así como Luis Arráez superó la marca que dejó en su momento Melvin Mora en el certamen del 2009, cuando impulsó ocho rayitas en siete compromisos con Venezuela.