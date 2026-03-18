Luis Arráez es nombrado hijo ilustre por el alcalde de esta comunidad

Suscríbete a nuestros canales

Las celebraciones en el país luego de la conquista del primer título del Clásico Mundial de Beisbol por parte de la selección nacional ante la novena de Estados Unidos la noche de este martes 17 de marzo con resultado de tres carreras por dos, celebrado en el Loan Depot Park de Miami ante más de 36.000 personas presentes.

Clásico Mundial de Beisbol: Luis Arraez es nombrado hijo Ilustre de Cocorote

Este miércoles, el alcalde del municipio Cocorote en el estado Trujillo, Pedro Bolaños dio a conocer mediante un decreto municipal que el jugador venezolano Luis Arráez era declarado hijo ilustre del municipio mencionado.

Según el burgomaestre municipal, la actuación del joven pelotero , nacido y criado en la población de Tacarte, llena de orgullo y regocijo a todos los cocoroteños. “"Vamos a emitir un acuerdo en las próximas horas en la que se deja constancia de que nuestro estelar primera base de la selección nacional que quedó campeona en el Clásico Mundial de Béisbol el miércoles 17 de marzo, es hijo ilustre de nuestro pueblo", destacó el mandatario.

Complementó que, en la medida de lo posible, se hará el respectivo acto protocolar con el jugador en la entidad, según lo permita la agenda del pelotero. Arráez jugó los siete partidos del Clásico Mundial de Beisbol, donde dejó promedio de .308 de bateo, con dos jonrones, diez carreras remolcadas y seis anotadas, además de un OPB de .367, SLG de 692, y un OPS de 1.059. Gracias a estosnúmeros fue elegido por parte del Comité del evento dentro del equipo Todos Estrellas de la sexta edición del Clásico Mundial de Beisbol.