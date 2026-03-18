Así celebró el Atleta Meridiano 2025 el título de Venezuela en el Clásico Mundial de Beisbol

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La noche de este martes 17 de marzo del 2026 quedará en la historia contemporánea deportiva y cultural de Venezuela, al ser el día donde la selección nacional de Venezuela logró su primer título en la sexta edición del Clásico Mundial de Beisbol al derrotar a la selección de Estados Unidos, tres carreras por dos.

Atleta Meridiano: Junior Alvarado celebra título de Venezuela

Una de las personas que más celebró y compartió la victoria venezolana, es la del jockey profesional Junior Alvarado, doble coronado de la temporada 2025 en el turf norteamericano con el ejemplar Sovereignty y actual Atleta Meridiano 2025.

Alvarado ha compartido un video donde se ve en la sala de su casa, donde ve la televisión ligando el novno inning con los dos outs, el momento cuando es ponchado el jugador de Estados Unidos, Roman Anthony para el tercer y último out del encuentro que se realizó en el Loan Depot Park de Miami.

El jinete criollo con la palabra Campeones mientras era grabado con el televisor de fondo. Alvarado viene de ganar en la campaña 2025, dos de lso tres pasos de la triplecorona del turf en Estados Unidos con el ejemplar Sovereignty, además de triunfar en una prueba de la Breeders’ Cup con la yegua Scylla.