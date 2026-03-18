El abrazo de Beto de Rawayana y Omar López tras victoria en el Clásico Mundial

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La victoria de Venezuela en el Clásico Mundial de Béisbol 2026 dejó imágenes imborrables, pero pocas tan poderosas como el abrazo entre Beto Montenegro, vocalista de la banda Rawayana, y Omar López, quien dirigió a los criollos en esta poderosa competencia.

El encuentro, lleno de emoción, se dio justo después de que la selección nacional lograra coronarse campeona en Miami, desatando una ola de orgullo y celebración en todo el país.

El encuentro de Beto y Omar López

Por un lado, Montenegro, vocalista de la banda Rawayana, ha sido una de las voces más influyentes de la música alternativa venezolana en los últimos años. Por el otro, López lideró desde el dugout a una selección que hizo historia al conquistar su primer título mundial.

El momento captado en video muestra a ambos compartiendo palabras y una emoción genuina tras el triunfo, reflejando el orgullo, alivio y felicidad que millones de venezolanos sentían en ese instante.

“Venezuela es campeón del Clásico Mundial”, expresó López con emoción. “Llamen y díganles, Venezuela esto es pa’ ustedes. Rawayana y Omar López”, agregó sonriente.

Venezuela toca el cielo en el beisbol mundial

El campeonato no solo representa una victoria deportiva, sino un hito histórico. Bajo la dirección de López, Venezuela logró lo que durante años parecía esquivo y era alzarse con el título del torneo más importante del béisbol internacional.

El triunfo, conseguido en el loanDepot Park de Miami, marcó un antes y un después para el beisbol venezolano, consolidando a una generación de jugadores y a un cuerpo técnico que apostó por la disciplina y la fe.