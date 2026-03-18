De Diosa Canales a Maritza Sayalero: Famosos celebran victoria venezolana en el Clásico Mundial

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Venezuela entera celebra la victoria del equipo nacional en el Clásico Mundial de Béisbol 2026, que se realizó en Miami.

La noche del martes 17 de marzo el equipo realizó un juego magistral de 3 carreras por 2 de Estados Unidos.

Felicidad al máximo

Las redes sociales se llenaron de mensajes de amor, felicidad y orgullo.

Venezolanos dentro y fuera del país, no dudaron en expresar respeto por un team profesional y talentoso.

Diosa Canales

Maritza Sayalero

Marie Claire Harp

Gabriel Coronel

Norkys Batista

Amanda Dudamel

Jonathan Moly

Patricia Poleo

Deyna Castellanos

Shirley Varnagy

Corina Smith

Rafael "El Pollo" Brito

Gustavo Elis

Marjorie de Sousa

Ruddy Rodríguez

Clara Vegas

Elena Rose

Juan Carlos García

Oscar Alejandro