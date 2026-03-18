De Diosa Canales a Maritza Sayalero: Famosos celebran victoria venezolana en el Clásico Mundial

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Venezuela entera celebra la victoria del equipo nacional en el Clásico Mundial de Béisbol 2026, que se realizó en Miami.
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La noche del martes 17 de marzo el equipo realizó un juego magistral de 3 carreras por 2 de Estados Unidos.
Felicidad al máximo
Las redes sociales se llenaron de mensajes de amor, felicidad y orgullo.
Venezolanos dentro y fuera del país, no dudaron en expresar respeto por un team profesional y talentoso.
Diosa Canales
Maritza Sayalero
Marie Claire Harp
Gabriel Coronel
Norkys Batista
Amanda Dudamel
Jonathan Moly
Patricia Poleo
Deyna Castellanos
Shirley Varnagy
Corina Smith
Rafael "El Pollo" Brito
Gustavo Elis
Marjorie de Sousa
Ruddy Rodríguez
Clara Vegas
Elena Rose
Juan Carlos García
Oscar Alejandro
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