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De Diosa Canales a Maritza Sayalero: Famosos celebran victoria venezolana en el Clásico Mundial

Palabras de orgullo inundaron las redes sociales por ver el tricolor nacional brillar 

Por

Elvis González
Miércoles, 18 de marzo de 2026 a las 09:12 am
De Diosa Canales a Maritza Sayalero: Famosos celebran victoria venezolana en el Clásico Mundial
Clásico Mundial de Béisbol 2026 / Cortesía
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Venezuela entera celebra la victoria del equipo nacional en el Clásico Mundial de Béisbol 2026, que se realizó en Miami.

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La noche del martes 17 de marzo el equipo realizó un juego magistral de 3 carreras por 2 de Estados Unidos.

Felicidad al máximo

Las redes sociales se llenaron de mensajes de amor, felicidad y orgullo. 

Venezolanos dentro y fuera del país, no dudaron en expresar respeto por un team profesional y talentoso.

Diosa Canales

Maritza Sayalero

Marie Claire Harp 

Gabriel Coronel

Norkys Batista

Amanda Dudamel

Jonathan Moly 

Patricia Poleo

Deyna Castellanos

Shirley Varnagy 

Corina Smith 

Rafael "El Pollo" Brito

Gustavo Elis 

Marjorie de Sousa 

 

Ruddy Rodríguez 

 

Clara Vegas 

Elena Rose 

Juan Carlos García 

Oscar Alejandro 

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