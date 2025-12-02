Diosa Canales rinde hermoso homenaje a Selena Quintanilla: Así se escucha

Suscríbete a nuestros canales

La cantante y vedette venezolana Diosa Canales, ha compartido en redes sociales un adelanto del homenaje que hace a la fallecida Selena Quintanilla. La criolla que participó en “La casa de Alofoke”, canta a todo pulmón el tema “Como la flor”.

Un bonito homenaje

La artista aparece en el clip luciendo radiante con el emblemático traje que llevó Selena, en el último show que realizó en el Astrodome de Houston, Texas.

Diosa cantó con mucha emoción el popular tema, uno de los más importantes, escuchados y reproducidos de la artista estadounidense, asesinada en 1995, por quien fuese su asistente Yolanda Saldivar.

El cover estará disponible en el canal oficial de YouTube de Diosa el viernes 5 de diciembre, para que todos puedan disfrutar de la excelente caracterización que realizó de la conocida “Reina del Tex-Mex”.

El adelanto ha despertado bonitos comentarios en los 1,3 millones de seguidores, en su mayoría resaltando la bonita voz que posee y el homenaje a una artista tan increíble.