Diosa Canales conoció a Farruko en "La Casa de Alofoke"

Suscríbete a nuestros canales

El reality “La Casa de Alofoke” sigue recibiendo a grandes artistas de la música, está vez fue el turno del cantante puertorriqueño Farruko, quien ingresó con gran felicidad a vivir bonitos momentos con los participantes.

El boricua ingresó con mucha cercanía saludando uno por uno a cada participante de la popular casa, que se graba y transmite a todo el mundo desde República Dominicana.

Diosa con Farruko

Un momento de mucha emoción, fue cuando el artista saludo a la actriz y vedette venezolana Diosa Canales, quien compite por el jugoso premio de cuatro millones de pesos.

Radiante con un vestido blanco, la intérprete de “En cuerpo y alma”, extendió su mano a Farruko y le dijo: “Qué tal, un placer”.

Diosa estaba en la compañía de Pollito Tropical, quien se ha convertido en su gran amigo en la competencia.

Farruko estuvo hace algunos meses en Venezuela, disfrutando del imponente Archipiélago Los Roques. También estuvo en el barrio 23 de Enero.

Grandes invitados

Hace días también visitó la casa el merenguero Elvis Crespo, quien quedó deleitado por la belleza de la venezolana, que ha aprovechado el reality para mostrar su personalidad, carisma y talento.