LVBP: Magallanes tiene su plan definido con el pitcheo para el Round Robin

Suscríbete a nuestros canales

Una vez completada la hazaña de meterse directamente en el Round Robin, el foco de los Navegantes del Magallanes ha cambiado de inmediato, y ahora la gerencia filibustera se encuentra manos a la obra para intentar armar el mejor equipo posible para el mes de enero, en donde "La Nave" buscará meterse a la Gran Final.

La gerencia deportiva, comandada por Federico Rojas, se ha movido durante toda la temporada para intentar conseguir la mejor versión de la novena carabobeña, y aunque el presente es bueno, no les espera un Round Robin fácil, especialmente por bajas en el pitcheo, como la de Amilcar Chirinos, o las posibles salidas de Ricardo Sánchez y Saúl García.

Sin embargo, en una conversación en exclusiva con Meridiano, el gerente deportivo de los turcos, Federico Rojas, explicó que Magallanes ya tiene una idea de cómo va a lucir su pitcheo en enero, lo que puede darle tranquilidad a una afición que quiere conservar el que ha sido el punto fuerte de la organización en la campaña.

Magallanes y su plan de pitcheo para enero

La principal preocupación de la fanaticada naviera es el posible final de la participación de Ricardo Sánchez con el equipo, algo adelantado por Yadier Molina hace unos días, pero que, según explica Federico Rojas, no es seguro. "Todavía no está confirmada al 100%, pero sabemos que es una situación que puede ocurrir. Esperemos que no ocurra eso, pero evidentemente uno tiene que estar preparado", comentó.

Precisamente, la incertidumbre que genera la sitaución de Sánchez es lo que ha hecho que Magallanes se haya movido para traer a uno de los mejores abridores de la Liga Dominicana en los últimos años, Esmil Rogers. "La llegada de (Esmil) Rogers pasa por ahí, también lo que sería el estreno próximo de Enmanuel De Jesús. A esto se suma Luis Moreno, Yohander Méndez, Junior Guerra, José Suárez. Vamos a tener elementos importantes", añadió Rojas.

Y aunque la rotación parecía ser prioridad, Federico Rojas también resaltó la importancia de sumar piezas para el relevo, algo que también concretó Magallanes en los últimos días. "Fortalecemos el bullpen con la llegada de (Félix) Cepeda, con la llegada de (Oliver) Ortega, suplimos también un poco lo que es la ausencia de Wandisson Charles", dijo.

Con todas estas adiciones, es sumamente fácil asumir que la prioridad de los filibusteros en el Draft de Adiciones y Sustituciones de la LVBP estará centrada en la ofensiva, sin embargo, la posibilidad de un lanzador más podría estar latente dependiendo de lo que suceda con Ricardo Sánchez y con Saúl García.