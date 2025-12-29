LVBP: Un Magallanes de poca ofensiva se apoyó en su pitcheo para clasificar al Round Robin

Suscríbete a nuestros canales

Para esta temporada 2025-2026 de la LVBP, los Navegantes del Magallanes apelaron por ese dicho que reza que el pitcheo es el que gana los juegos de beisbol. Y vaya que ese aspecto fue de gran ayuda para la Nave, ya que al final hizo olvidar el bajo desempeño de la ofensiva a lo largo de la ronda regular.

Magallanes, de menos a más

Luego de un magnífico mes de diciembre, el manager Yadier Molina y sus pupilos remontaron de gran manera su situación en la tabla de posiciones para finalizar terceros, con marca de 29-27.

Ahora, de cara al Round Robin que dará inicio en enero, la organización seguramente añadirá refuerzos que les permitan mejorar el bateo colectivo, el cual no respondió como se esperaba.

Al chequear las estadísticas, Navegantes del Magallanes cerró la temporada con los números más bajos en cuanto a promedio al bate (.267) y hits (505). A su vez, fueron el tercer equipo con menos carreras impulsadas (285) y extrabases (151).

Pero a pesar de eso, la Nave logró el cometido de llegar a puerto con vida, siendo el pitcheo la clave de eso. Y es que dejaron 4.18 de efectividad, permitieron 277 carreras y poncharon a 455 rivales, las mejores cifras colectivas en esta temporada 2025-2026.