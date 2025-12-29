LVBP: Luis Sardiñas es el Jugador Meridiano de la última semana de la ronda regular

Suscríbete a nuestros canales

La última semana de la ronda regular de la campaña 2025/26 de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional fue exactamente lo que se esperaba. La lucha por los últimos cupos a la postemporada nos dejó una enorme cantidad de compromisos intensos y llenos de emoción, además de actuaciones individuales que fueron realmente heroicas.

Toleteros como Rougned Odor, Jesús Sucre, Ronald Acuña Jr. o Jackson Chourio, destacaron de gran manera y aportaron a sus equipos en juegos importantes, sin embargo, hubo un bateador que destacó un por encima del resto, para alzarse como el último Jugador Meridiano de la Semana en la ronda regular: Luis Sardiñas.

Luis Sardiñas, Jugador Meridiano de la Semana 11

Los Navegantes del Magallanes cerraron la última semana de la temporada regular de la mejor manera posible. El equipo dirigido por Yadier Molina logró tres triunfos en igual número de desafíos, para de esta manera clasificar de manera directa al Round Robin y quedarse con el tercer lugar de la tabla. Uno de los responsables de este éxito, sin duda alguna, fue Luis Sardiñas.

El antiguo pelotero de Tigres de Aragua, Caribes de Anzoátegui y Tiburones de La Guaira, ha sido un hombre de momentos importantes todo el año para Magallanes, y lo supo demostrar en los últimos tres compromisos de la campaña regular, en donde bateó para .571/.600/1.143/.1.743, con par de cuadrangulares, cuatro extrabases, ocho hits y siete carreras remolcadas.

Con estos números tan espectaculares, Luis Sardiñas se alza como el Jugador Meridiano de la Semana 11 de campeonato, al ser el más destacado de la heroica que completó "La Nave".