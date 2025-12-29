LVBP: Lipso Nava quiere reforzar de esta manera a las Águilas del Zulia para el Round Robin

Suscríbete a nuestros canales

Las Águilas del Zulia lograron su primer gran objetivo de la temporada 2025/2026 de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional al clasificar de forma directa a la postemporada en el cuarto lugar de la clasificación tras la jornada del pasado sábado 27 de diciembre.

El conjunto aguilucho terminó la ronda regular con 56 juegos disputados y un récord de 29 ganados y 27 perdidos. Cómo local, registraron 16 triunfos con 12 reveses y como visitantes, su balance concluyó en 13 conquistas y 15 caídas, respectivamente.

Zulia mostró una identidad clara durante la temporada a través de la resiliencia. A pesar de un diferencial de carreras adverso, la franquicia supo responder en los momentos determinantes. Gran parte de sus triunfos llegaron en juegos cerrados y varios de ellos tras venir de atrás, evidenciando una mentalidad que pocos han logrado adquirir a lo largo de esta campaña.

Lipso Nava sobre el Round Robin de las Águilas

Luego de sellar la clasificación, Nava habló en una entrevista con el periodista Efraín Zavarce, en la que destacó la evolución ofensiva del conjunto en situaciones de presión. “Habíamos tenido dificultades para producir con hombres en base, pero en este juego logramos turnos de mucha calidad y eso marcó la diferencia”, afirmó.

El estratega también subrayó la importancia del pitcheo en distintos pasajes de la campaña. En varias oportunidades, el cuerpo de lanzadores fue clave para mantener al equipo con vida en distintos innings de los compromisos.

Asimismo, esa capacidad de alternar protagonismo entre pitcheo y bateo fue una de las mayores virtudes del grupo. “El béisbol siempre te da oportunidades para responder. Cuando no bateamos, el pitcheo nos sostuvo; cuando llegó la ofensiva, supimos aprovecharlo”, aclaró.

De cara al draft de adiciones y sustituciones, Nava fue directo sobre sus expectativas. El manager considera prioritario sumar lanzadores que refuercen el bullpen y un bateador capaz de impulsar carreras en momentos clave. “Buscamos brazos que nos den solidez y un hombre que pueda responder ofensivamente cuando más se necesita”, comentó.

Finalmente, Lipso Nava sabe que cuenta con un roster de peloteros que tienen la ambición de hacer historia y que eso es lo que van a buscar en esta nueva oportunidad que tienen de jugar postemporada en la LVBP.